Рухнувший в Югре мост собирались демонтировать до конца года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноя — РИА Новости. Выведенный из эксплуатации мост в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, который обрушился в понедельник, планировали демонтировать до 20 декабря, сообщили журналистам в правительстве Югры.

В понедельник в 35 километрах от Нефтеюганска обрушился находящийся на реконструкции мост, после обрушения с моста упали КАМАЗ и кран. Из-за ЧП два работника скончались на месте, семь пострадали. Следователи возбудили уголовное дело. В окружном депздраве уточняли, что все пострадавшие доставлены в больницу Нефтеюганска, состояние одного крайне тяжелое.

"Мост, на котором сегодня произошло обрушение пролета, был полностью выведен из эксплуатации. Движение по новому мостовому переходу на данном участке дороги — в Нефтеюганском районе, вблизи поселка Каркатеевы — было открыто в конце сентября. Прежний мостовой переход уже не функционировал и подлежит полному демонтажу в срок до 20 декабря", — рассказали в правительстве округа.

Власти региона уточнили, что инцидент не повлиял на движение автотранспорта. "В данный момент движение на 741-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск не ограничено", — добавили в правительстве.

По данным Следственного комитета, обрушение произошло в ходе демонтажа старого моста через протоку Юганская. Работы вели сотрудники территориальной фирмы "Мостоотряд-29".