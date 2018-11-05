Десять яхт не смогли добраться до берега во время регаты в Черном море

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Десять яхт отнесло от берега во время парусной регаты из-за сильного ветра в акватории Черного моря вблизи Геленджика, спортсменов пришлось возвращать патрульными катерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"При изменении ветра участников регаты стало относить от берега. Десять лодок не смогли добраться. Патрульными катерами, которые обеспечивали безопасность проведения регаты, было организовано поднятие на суда участников", — сказал собеседник агентства. По его словам, все участники, согласно списку регаты, находятся на берегу.

По информации "Кубанских новостей", Геленджикская регата проходит уже 28-й раз и является самой массовой в России, на соревнования приехали более 650 спортсменов со всей страны и из Белоруссии.