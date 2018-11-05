СК возбудил дело после обрушения моста в Югре

На месте обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. 5 ноября 2018

На месте обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. 5 ноября 2018

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Следователи нефтеюганского межрайонного следственного отдела СУСК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре завели уголовное дело по факту обрушения моста, при котором два человека погибли, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось, что в 35 километрах от Нефтеюганска обрушился находящийся на реконструкции мост, после обрушения с моста упали КАМАЗ и кран.

Согласно данным следствия, обрушение произошло в ходе демонтажа выведенного из эксплуатации старого моста через протоку Юганская. Из-за ЧП два работника скончались на месте, семь пострадали.

"Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего. Движение в районе обрушившегося моста не нарушено, машины едут по действующему мосту.