Всех пострадавших при обрушении моста в Югре доставили в больницу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноя — РИА Новости. Семь человек, пострадавшие при обрушении моста в Ханты-Мансийском автономном округе, доставлены в окружную больницу Нефтеюганска, сообщил РИА Новости руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось, что в 35 километрах от Нефтеюганска обрушился находящийся на реконструкции мост. После обрушения с моста упали КАМАЗ и кран. Представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА Новости о двух погибших и семи пострадавших.

"Семеро доставлены в Нефтеюганскую окружную больницу. Один пациент в крайне тяжелом состоянии, один — в тяжелом. Еще пятеро — в состоянии средней тяжести", — рассказал собеседник агентства.

По информации властей автономного округа, обрушение произошло недалеко от поселка Каркатеевы при демонтаже конструкций старого моста. СК и прокуратура Югры проводят проверку в связи с инцидентом.