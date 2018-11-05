В ХМАО восстановили движение транспорта в районе обрушившегося моста

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноя — РИА Новости. Движение в районе обрушившегося при демонтаже моста в Ханты-Мансийском автономном округе осуществляется в обычном режиме, сообщает региональное управление МЧС.

Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось, что в 35 километрах от Нефтеюганска обрушился находящийся на реконструкции мост. После обрушения с моста упали КАМАЗ и кран. Представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА Новости о двух погибших и семи пострадавших. По данным СК, погибли двое, пострадали пятеро.

"Движение автотранспорта не нарушено, осуществляется в обычном режиме по действующему мосту, находящемуся рядом", — говорится в сообщении МЧС. По информации ведомства, на месте происшествия работают 37 специалистов экстренных служб и 16 единиц специальной техники.

Как заявляли в правительстве региона, обрушение произошло во время демонтажа конструкций старого моста.