Прокуратура начала проверку после обрушения моста в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноя — РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит проверку в связи с обрушением моста в Нефтеюганском районе, сообщила РИА Новости представитель ведомства Инга Снаткина.
"Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина в связи с обрушением моста при демонтаже в Нефтеюганском районе. Межрайонный прокурор уже выехал на место происшествия, он там находится для координации действий правоохранительных органов", — сказала собеседница агентства.
В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты "исчерпывающие меры прокурорского реагирования".