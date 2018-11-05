Прокуратура начала проверку после обрушения моста в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноя — РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит проверку в связи с обрушением моста в Нефтеюганском районе, сообщила РИА Новости представитель ведомства Инга Снаткина.

Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось, что в 35 километрах от Нефтеюганска обрушился находящийся на реконструкции мост. После обрушения с моста упали КАМАЗ и кран. Представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА Новости о двух погибших и семи пострадавших. По данным СК, погибли двое, пострадали пятеро.

"Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина в связи с обрушением моста при демонтаже в Нефтеюганском районе. Межрайонный прокурор уже выехал на место происшествия, он там находится для координации действий правоохранительных органов", — сказала собеседница агентства.

В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты "исчерпывающие меры прокурорского реагирования".