В Омской области автобус опрокинулся в кювет

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся в Саргатском районе Омской области, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На 135-м километре автодороги Р-392 съехал в кювет и опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Усть-Ишима в Омск. Семь человек направлены в больницу, остальных пассажиров врачи осматривают на месте", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего в автобусе находились 47 человек. На место ДТП направлен резервный автобус.