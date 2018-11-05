В Ростове плавучий кран начал подъем частично затонувшего понтонного моста

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя — РИА Новости. Плавучий кран в Ростове-на-Дону приступил к подъему частично затонувшего понтонного моста, соединяющего Зеленый остров с городом, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.

Два пролета моста в створе 29-й линии затонули накануне вечером, оставив без транспортного сообщения Зеленый остров. Спасатели организовали эвакуацию людей на лодках. Всего было перевезено более 400 человек.

По данным областного МЧС, на место ЧП прибыл плавучий кран, который уже поднял одну из затонувших секций, из нее идет откачка воды.

"Ведутся работы по подъему второй секции на поверхность", — сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что на острове остаются более 80 автомобилей, которые смогут его покинуть после завершения восстановительных работ.