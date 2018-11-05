В Башкирии ревнивец расстрелял брата и жену

УФА, 5 ноя — РИА Новости. Ревнивый житель Башкирии, застав у себя в квартире свою жену и брата, застрелил их из карабина, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

По данным ведомства, инцидент случился 3 ноября в Уфе. В полицию позвонил 53-летний мужчина и сообщил, что убил брата и жену.

"Приехавшие на место происшествия полицейские в квартире обнаружили тела мужчины и женщины. Звонивший правоохранителям мужчина рассказал им, что войдя в квартиру, увидел своего 65-летнего брата с 44-летней женой. На почве ревности мужчина выстрелил из карабина в жену, а потом застрелил брата, который пытался убежать", — рассказали в республиканский следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Следователи осмотрели квартиру, где произошло убийство. Злоумышленника задержали и предъявили ему обвинение в двойном убийстве.