В Петербурге двух музыкантов подозреваю в хранении наркотиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. Солисты двух музыкальных групп в Санкт-Петербурге подозреваются в хранении наркотиков, в настоящее время они задержаны, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, 2 ноября был задержан 47-летний вокалист одной из музыкальных групп Петербурга, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств.

"У задержанного было обнаружено и изъято наркотическое средство "марихуана" массой около 8 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков". Музыканту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — говорится в сообщении.

Вокалиста другой музыкальной группы задержали 4 ноября. По информации полиции, 35-летний музыкант в арендуемой квартире выращивал коноплю. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. "В ходе обыска по месту жительства мужчины обнаружено и изъято 18 кустов конопли, приспособления для их культивации, а также высушенные части наркосодержащего растения общей массой около 800 граммов", — отмечает полиция.

Названия групп ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не сообщает. По данным СМИ, речь идет о солистах групп "Ля-Миноръ" и "Железный ирокез".