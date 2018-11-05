В Омской области мужчина случайно застрелил друга во время охоты на коз

НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Охотник в Омской области случайно застрелил друга – директора дорожно-строительной компании, который ехал на снегоходе, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
В итоге, по данным ведомства, был смертельно ранен и скончался на месте ехавший на снегоходе 65-летний директор дорожно-строительной компании. Причем он ехал на снегоходе вместе с сыном стрелявшего мужчины, сын стрелка не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Следователи СК возбудили в отношении 60-летнего жителя Тюменской области уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности", максимальное наказание по которой – до двух лет лишения свободы.