В Москве трое детей пострадали в ДТП на МКАД

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Трое детей получили травмы при столкновении нескольких машин на МКАД на северо-востоке Москвы в понедельник, пострадавшие эвакуированы вертолетом в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

"На 90-м километре МКАД произошло ДТП с двумя автомобилями. Пострадали трое детей 4-5 лет (два мальчика и девочка)", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все пострадавшие дети эвакуированы в лечебное учреждение Москвы медицинским вертолетом.