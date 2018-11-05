Поездка горящего автобуса по МКАД попала на видео

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео с рейсовым автобусом, загоревшимся на МКАД.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как дымящееся транспортное средство проезжает несколько десятков метров, прежде чем встать на обочине. При этом выезжавшие с развязки водители поняли, что происходит, и уступили автобусу дорогу.

Как сообщалось ранее, в воскресенье на 73-м километре внутренней стороны МКАД загорелся пассажирский автобус Neoplan. В результате происшествия никто не пострадал.