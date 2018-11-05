У Курил зарегистрировали серию афтершоков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 ноя — РИА Новости. На Курилах зафиксирована серия афтершоков, сообщили в понедельник РИА Новости в Сахалинском филиале Геофизической службы РАН.

"Более десяти повторных подземных толчков зафиксировали сейсмологи после землетрясения магнитудой 5,9 рано утром понедельника у южных Курил. Магнитуда афтершоков была от 4 и ниже", — рассказала дежурный сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

По словам собеседницы агентства, повторные подземные толчки жители Курильских островов не ощутили.

Сейсмолог уточнила, что землетрясение магнитудой 5,9, зарегистрированное в понедельник в 6.26 (22.26 мск воскресенья) у Курил с эпицентром в 57 километрах северо-западнее города Южно-Курильска (райцентр на острове Кунашир), ощутили силой 4-5 баллов жители Южно-Курильска и сел Головнино, Лагунное, Горячий Пляж, Менделеево.