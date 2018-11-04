В Северной Осетии один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями

ПЯТИГОРСК, 4 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, восемь госпитализированы в результате ДТП с тремя автомобилями в Северной Осетии, сообщает МВД по региону.

"В воскресенье на 548 километре федеральной трассы "Кавказ" произошло ДТП с участием трех автомобилей. От полученных телесных повреждений 29-летний житель республики скончался на месте, остальные восемь участников ДТП госпитализированы в республиканскую клиническую больницу Владикавказа", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, добавили в МВД.