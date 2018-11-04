Названа предварительная причина пожара в ставропольском ресторане

ПЯТИГОРСК, 4 ноя — РИА Новости. Короткое замыкание могло стать причиной пожара в ресторане в Ставрополе, сообщает ГУ МЧС по региону.

Ранее ведомство сообщало, что площадь пожара в ресторане "Тибон" составила 150 квадратных метров. Информация о пожаре поступила в 12.45 мск. Пожар ликвидирован в 14.00 мск. По уточненным данным, было эвакуировано 65 человек из находящейся рядом гостиницы.

"Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки", — сообщили в ведомстве.