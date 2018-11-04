В Башкирии водитель задел толпу людей, уезжая с места конфликта

УФА, 4 ноя — РИА Новости. Водитель машины случайно задел толпу людей, уезжая с места конфликта у кафе в Башкирии: пострадала девушка, сообщил РИА Новости представитель республиканской полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Раевка около ночного кафе.

"Житель Липецкой области приехал в Башкирию к родственникам. Около кафе у него был конфликт с несколькими людьми. Когда он решил уехать с места конфликта, мужчина случайно задел несколько людей, стоящих рядом. В результате пострадала девушка — у нее ссадины", — заявил агентству представитель башкирской полиции.

По его словам, в отношении водителя составлен административный протокол.