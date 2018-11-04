В Хакасии сгорел дом бывшего кандидата на пост губернатора

КРАСНОЯРСК, 4 ноя — РИА Новости. Сгорел дом в Хакасии, где проживает семья депутата парламента республики и бывшего кандидата на пост главы региона Олега Иванова, сообщил Валентин Коновалов (КПРФ), который остался единственным претендентом на должность руководителя республики.
"Сегодня рано утром сгорел дом, где живет семья Олега Иванова – депутата верховного совета республики Хакасия, председателя комитета по бюджету и налоговой политике, нашего близкого соратника. Дом был построен лично Олегом Альбертовичем, с самого первого бревна. По словам очевидцев, возгорание началось с расположенного вблизи дома дровяника, где нет при этом электропроводки", — написал он в соцсети "ВКонтакте".
В сообщении указывается, что пострадавшие потеряли имущество, деньги и документы. В прикрепленном видео Иванов рассказал на фоне сгоревшего строения, что не изменит подходов в работе.
Олег Иванов выдвигался на выборах главы Хакасии от Партии пенсионеров.
Второй тур выборов в Хакасии назначен на 11 ноября. В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий тогда глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября. Мяхар 15 октября заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов.