В Хакасии сгорел дом бывшего кандидата на пост губернатора

КРАСНОЯРСК, 4 ноя — РИА Новости. Сгорел дом в Хакасии, где проживает семья депутата парламента республики и бывшего кандидата на пост главы региона Олега Иванова, сообщил Валентин Коновалов (КПРФ), который остался единственным претендентом на должность руководителя республики.

"Сегодня рано утром сгорел дом, где живет семья Олега Иванова – депутата верховного совета республики Хакасия, председателя комитета по бюджету и налоговой политике, нашего близкого соратника. Дом был построен лично Олегом Альбертовичем, с самого первого бревна. По словам очевидцев, возгорание началось с расположенного вблизи дома дровяника, где нет при этом электропроводки", — написал он в соцсети "ВКонтакте".

В сообщении указывается, что пострадавшие потеряли имущество, деньги и документы. В прикрепленном видео Иванов рассказал на фоне сгоревшего строения, что не изменит подходов в работе.

В региональном управлении МЧС подтвердили факт возгорания, но не уточнили, кому принадлежит дом, сообщение о пожаре в двух частных жилых домах в Абакане поступило в 06.01 (02.01 мск). На момент прибытия пожарных горели веранда, баня и надворные постройки на площади 116 квадратных метров. На тушение открытого горения ушло около 40 минут, а полное устранение последствий пожара заняло два часа. Предварительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Для уточнения всех обстоятельств пожара на месте будут работать сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

Олег Иванов выдвигался на выборах главы Хакасии от Партии пенсионеров.

Второй тур выборов в Хакасии назначен на 11 ноября. В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий тогда глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября. Мяхар 15 октября заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов.