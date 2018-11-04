Пассажиры самолета, севшего в Красноярске из-за трещины, улетели в Китай

КРАСНОЯРСК, 4 ноя — РИА Новости. Пассажиры самолета из Новосибирска, севшего в Красноярске из-за трещины в лобовом стекле, вылетели в Китай резервным бортом, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.

В воскресенье самолет рейса Новосибирск-Санья (КНР) приземлился в красноярском аэропорту из-за растрескивания внешнего слоя лобового стекла, которое пилоты заметили во время полета. Несколько часов самолет был вынужден вырабатывать топливо для безопасной посадки. В аэропорту Красноярска уточняли, что посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. По уточненным данным СК, на борту находились 167 пассажиров и семь членов экипажа. В аэропорту ранее отмечали, что еще до посадки лайнера в аэропорту пассажиров ожидал резервный борт.

"Резервный борт уже вылетел с пассажирами на борту к месту назначения", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК проверяет факт аварийной посадки самолета Boeing-737. В ведомстве сообщали, что следственная группа сейчас осматривает место происшествия.