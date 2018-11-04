СК проверяет аварийную посадку в Красноярске самолета с трещиной в стекле

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Следователи в Красноярске проводят проверку после аварийной посадки самолета Boeing-737, следовавшего по рейсу Новосибирск – Санья (Хайнань), сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщалось ранее, в воскресенье самолет рейса Новосибирск — Санья (Хайнань) с 166 пассажирами и шестью членами экипажа на борту штатно сел в аэропорту Красноярска. Причиной вынужденной посадки называется растрескивание внешнего несилового слоя лобового стекла, замеченное пилотами во время полета.

"Проводится проверка по факту аварийной посадки самолета Boeing-737, следовавшего по рейсу Новосибирск — Санья", — говорится в сообщении следствия.