В центре Хабаровска застрелили агрессивного кабана, нападавшего на людей

ХАБАРОВСК, 4 ноя — РИА Новости. Полицейские застрелили дикого кабана, который оказался в центре Хабаровска и вел себя агрессивно, бросаясь на людей, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.

Отмечается, что о диком кабане, разгуливающем рядом с жилыми домами в Центральном районе Хабаровска, сообщил полиции местный житель.

"При проведении осмотра территории стражи правопорядка обнаружили кабана. Животное вело себя агрессивно, нападало на людей. В соответствии с действующим законодательством сотрудники полиции применили табельное оружие и обезвредили опасное животное", — говорится в сообщении.

Это не первый случай происшествий с дикими животными в Хабаровске. Так, в 2013 году был застрелен дикий кабан, который забрался в павильон на центральном рынке города. А в 2015 году застрелили медведя, который посетил торговый центр "Подсолнух" в Индустриальном районе.