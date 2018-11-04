В Новосибирской области двое детей погибли при пожаре в частном доме

НОВОСИБИРСК, 4 ноя – РИА Новости. Двое малолетних детей погибли в воскресенье при пожаре в частном жилом доме в городе Татарск Новосибирской области, еще два человека попали в больницу, сообщил РИА Новости представитель Следственного управления СК РФ по региону.

"Днем в воскресенье возник пожар в городе Татарске в частном домовладении, где проживала многодетная семья из трех человек среднего достатка, характеризующаяся положительно. При пожаре погибли два ребенка, одному из которых не было и года, второму около двух лет", — рассказал собеседник агентства. По факту гибели двоих детей следователи СК проводят проверку.

Представитель ГУМЧС по Новосибирской области заявил РИА Новости, что сообщение о пожаре в частном жилом доме в Татарске поступило в 13.19 местного времени (09.19 мск) от соседей.

"По прибытии к месту вызова через семь минут пожарно-спасательные подразделения обнаружили интенсивное горение внутри дома. До прибытия пожарных из дома эвакуировались женщина с ребенком, их доставили в больницу. Со слов соседей, в доме могли еще оставаться дети. Немедленно для проверки информации было сформировано звено газодымозащитной службы, однако тушение осложнялось развитием пожара, в частности, произошло обрушение перекрытий", — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, огонь практически полностью уничтожил дом и веранду по всей площади. Пожар ликвидировали через два часа.