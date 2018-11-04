Уголовное дело завели в Ленинградской области, где водитель сбил двух детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Renault Logan, сбившего двоих детей на велосипедах в Лужском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 3 ноября на 10-м километре проселочной дороги у СНТ "Якорь" в Лужском районе 61-летний водитель, управляя автомобилем Renault Logan в состоянии алкогольного опьянения, сбил двоих детей на велосипедах, после чего наехал на опору ЛЭП и опрокинулся в кювет. В результате ДТП 6-летняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летний подросток был госпитализирован.

"По данному факту ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника ДТП.