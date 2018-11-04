Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии после инцидента в метро

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Актриса Татьяна Васильева чувствует себя хорошо после инцидента в московском метро, она была в полиции, но написала заявление, что претензий не имеет, сообщила актриса РИА Новости.

Васильева ранее рассказала в Instagram, что утром в субботу ей зажало голову дверями поезда московского метро, когда она пыталась войти в вагон, и показала следы ушибов на висках. Сын Васильевой сообщил в Instagram, что она находится в НИИ Склифосовского и ожидает процедур КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография).

Московский метрополитен после инцидента выразил сожаление и надежду, что случившееся не отразится на здоровье актрисы, а также призвал пассажиров соблюдать правила пользования метро.

"Уже все в порядке, серьезных повреждений нет, только синяки на голове, а так нормально. Сейчас была в полиции, спрашивали, какие у меня претензии. А к кому я претензии могу предъявить? Я не знаю, кого я считаю виноватым. Больше всего мне не понравится, если виноватым окажется стрелочник, который на самом деле ни в чем не повинен. Я написала, что претензий не имею. Я хочу, чтобы это уже закончилось", — сказала Васильева.

Она подчеркнула, что хочет обратить внимание метрополитена на случившееся, а не искать виноватых. По ее словам, объявления о закрытии дверей не прозвучало, поэтому многие пассажиры растерялись.

"Я не первая и не последняя пострадавшая. Особенно с детьми опасно, в том поезде дети уехали, родители остались на перроне. Слава богу, я голову выдернула", — добавила артистка.

Татьяна Васильева, урожденная Ицыкович, родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. Она сыграла более 130 ролей в фильмах и сериалах. В 1992 году Васильевой было присвоено звание народной артистки России.