В Красноярске самолет готовится к аварийной посадке из-за трещины в стекле

КРАСНОЯРСК, 4 ноя — РИА Новости. Самолет, следующий рейсом из Новосибирска в Санью в Китае, вырабатывает топливо перед посадкой в аэропорту Красноярска из-за трещины в лобовом стекле, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Красноярска.

"Самолет рейса Новосибирск-Санья (Хайнань) вырабатывает топливо. На борту 166 пассажиров, шесть членов экипажа. Посадка запланирована на 17.30 (13.30 мск)", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что причиной вынужденной посадки является растрескивание внешнего несилового слоя лобового стекла в самолете, которое заметили пилоты. В данный момент в аэропорту Красноярска подготовлен резервный борт. После посадки в Красноярске пассажиры будут сразу же пересажены на него и вылетят далее до места назначения.