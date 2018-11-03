В Москве задержали четверых мужчин при погрузке угнанного авто на эвакуатор

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве четырех мужчин, пытавшихся погрузить угнанный автомобиль на эвакуатор, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по Центральному округу.

"Ранним утром на территории новой Москвы четверо неизвестных пытались незаконно транспортировать при помощи эвакуатора автомобиль, который уже несколько месяцев числился в угоне. Проезжавшие мимо сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчин, которые спешно пытались погрузить автомобиль марки KIA RIO на эвакуатор… Мужчины сообщили, что купили данный автомобиль, однако документально это подтвердить не смогли", — рассказали в Росгвардии.

По информации ведомства, проверив автомобиль по базе данных, сотрудники вневедомственной охраны установили, что с августа машина объявлена в розыск.

"На место была вызвана следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанные, в возрасте от 24-х до 34-х лет, переданы сотрудникам полиции", — добавили в пресс-службе.