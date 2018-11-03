В Рязанской области прорвало магистральный газопровод

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Прорыв магистрального газопровода произошел в субботу в Пятигорском районе Рязанской области, угрозы жителям нет, сообщается на сайте областного ГУМЧС.

"В 17 часов 55 минут в районе села Унгор Путятинского района поступила информация о порыве магистрального газопровода. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении. На место происшествия выехали три пожарных автомобиля и шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В конце октября произошел порыв магистрального газопровода "Горький-Центр" диаметром 1200 миллиметров во Владимирской области, факел на месте ЧП достигал высоты 20 метров, огнем были повреждены три гектара леса, но газоснабжение не было нарушено. По данным регионального управления СК РФ, авария могла произойти в результате скачка подачи газа под повышенным давлением.