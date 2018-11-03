В Рязанской области прорвало магистральный газопровод

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Прорыв магистрального газопровода произошел в субботу в Пятигорском районе Рязанской области, угрозы жителям нет, сообщается на сайте областного ГУМЧС.
В конце октября произошел порыв магистрального газопровода "Горький-Центр" диаметром 1200 миллиметров во Владимирской области, факел на месте ЧП достигал высоты 20 метров, огнем были повреждены три гектара леса, но газоснабжение не было нарушено. По данным регионального управления СК РФ, авария могла произойти в результате скачка подачи газа под повышенным давлением.