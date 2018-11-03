В Самарской области возбудили дело после гибели троих детей при пожаре

САМАРА, 3 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели троих детей при пожаре в частном доме в Самарской области, сообщает в субботу СУСК по региону.

Ранее ГУМЧС по Самарской области сообщало, что сообщение о возгорании в селе Старый Буян Красноярского района Самарской области поступило 3 ноября в 3.50 (2.50 мск), горел частный дом на площади 70 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 4.36 (3.36 мск), причина пожара и ущерб от него устанавливаются. После тушения пожара, по данным СУСК, были обнаружены тела троих мальчиков в возрасте от 2,5 до шести лет.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следователей, в доме жила женщина и ее трое маленьких детей, старшая дочь жила с родителями женщины в Самаре. В ночь происшествия женщина, по информации СУСК, отсутствовала дома, а дети находились одни.