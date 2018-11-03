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Происшествия

Приморская полиция проверяет обращение о нападении на зоозащитницу

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© AFP 2018 / Marcel MochetКосатки. Архивное фотоКосатки. Архивное фото
© AFP 2018 / Marcel Mochet

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя — РИА Новости. Приморская зоозащитница Нина Зырянова обратилась в полицию в связи тем, что неизвестные помешали ей сфотографировать бухту Средняя, где содержатся краснокнижные косатки и белухи, отобрав карту памяти с фотографиями, сообщил РИА Новости представитель отдела МВД России по Находке.

Косатки. Архивное фото
© Игорь Учуев
В Приморье проверяют информацию о подготовке продажи косаток в Китай
По словам собеседника агентства, на вызов Зыряновой выехал участковый, который разбирается с ситуацией на месте. "Да, участковый выехал на место, разбирается", — сказал он.

В свою очередь, Зырянова рассказала РИА Новости, что она приехала в бухту Средняя, чтобы посмотреть на условия, где содержатся животные. По ее словам, она не заходила за ограждение территории и успела снять акваторию. После этого к ней подошел неизвестный и заявил, что это закрытая зона, поэтому она не может снимать здесь.

На угрозы вызвать полицию Зырянова не возражала, но, по ее словам, вместо полиции приехал внедорожник, который заблокировал ее машину. Вышедший из внедорожника мужчина, как заявляет зоозащитница, не представился и пытался выяснить, на каком основании Зырянова снимает территорию.

После этого, как отмечает Зырянова, неизвестные отобрали у нее фотоаппарат, вытащили карту памяти с фотографиями и убежали, а она вызвала полицию. "Я вызвала полицию, у меня приняли обращение по телефону, очень оперативно приехали", — сказала она.

Косатки. Архивное фото
© Игорь Учуев
В России готовится незаконная продажа редких косаток, заявили в Greenpeace
Коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года введением моратория Международной китобойной комиссии. Их отлов в России допустим исключительно в учебных и научно-просветительских целях. При этом дальневосточная плотоядная популяция косатки в 2018 году внесена в красную книгу Камчатского края. Ранее в Greenpeace России РИА Новости сообщили, что незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток готовится в РФ, за последние пять лет туда уже было вывезено 15 этих морских млекопитающих. В Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с Погранслужбой ФСБ.

Во Владивостокской природоохранной прокуратуре ранее сообщили, что начали проверку условий и целей содержания в бухте Средняя в Приморье краснокнижных косаток и белух. По данным прокуратуры, там в вольерах находятся 11 косаток и несколько десятков белух.

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