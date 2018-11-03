В Саратове росгвардейцы спасли из горящего дома пожилую женщину

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли из горящего дома в Саратове пожилую женщину, не способную самостоятельно ходить, сообщили РИА Новости в ведомстве.

По данным Росгвардии, "старшина Алексей Богдалов и старший сержант Анатолий Васильев увидели, что на первом этаже ветхого двухэтажного дома на улице Шевченко полыхает квартира".

"Вызвав на место пожарных и медиков, росгвардейцы вошли в помещение, где находился источник огня, и обнаружили там пожилую беспомощную женщину, утратившую способность самостоятельно передвигаться. Правоохранители вынесли её на руках на улицу", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сотрудники Росгвардии оказали женщине доврачебную помощь. "Прибывшим пожарным расчетам удалось нейтрализовать очаг возгорания в кратчайшие сроки", — заявили в ведомстве.