В Саратовской области легковой автомобиль врезался в автобус

САРАТОВ, 3 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль в субботу столкнулся с рейсовым автобусом в Новобурасском районе Саратовской области, в результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной ГИБДД.

ДТП произошло в 14.15 (13.15 мск) на 22-м километре автодороги Саратов — Балтай.

"По предварительным данным, 72-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, допустил столкновение с рейсовым автобусом Mercedes-Benz компании "Властелин". В результате ДТП 63-летняя пассажирка автобуса обратилась за медицинской помощью, также разовая медицинская помощь без госпитализации оказана пассажиркам автобуса 12 и 17 лет", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что также с травмами в лечебное учреждение доставлен водитель легковой машины.

ГИБДД проводит проверку по факту аварии.