Суд отложил вопрос об аресте школьника, у которого нашли взрывчатку

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отложил рассмотрение вопроса об аресте несовершеннолетнего, у которого нашли дома в Москве взрывное устройство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Как ранее сообщалось, в пятницу правоохранители задержали 14-летнего школьника, у которого дома на улице Свободы в Москве изъяли самодельное взрывное устройство.

"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы срок задержания подозреваемого продлен на 72 часа, то есть до 6.11.2018", — сказал он. Пресс-секретарь пояснил, что заседание прошло в закрытом режиме, поскольку подозреваемый несовершеннолетний.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 222.1. УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и части 3 статьи 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств").