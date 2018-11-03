Военнослужащие ЮВО выполнили задачи в зоне паводка на Кубани

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Группа военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) выполнила задачи по уборке мусора и нанесенного ила в зоне паводка в Краснодарском крае, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Туапсинский и Апшеронский районы Краснодарского края и Сочи оказались в зоне наводнения из-за сильных ливней. По последним данным, подтоплено 1846 домовладений, где проживают более 5 тысяч человек. В территориях был введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.

"Группировка военнослужащих ЮВО выполнила в полном объеме поставленные задачи, убыла в пункты постоянной дислокации", — рассказал Астафьев.

За сутки военнослужащие убрали 60 тонн мусора, привели в порядок более шести домовладений в районах Краснодарского края. Отмечается, что за время проведения работ они убрали более 600 тонн мусора, распилили и вывезли около 140 кубометров поваленных деревьев, привели в порядок около 190 домовладений в Апшеронском и Туапсинском районах Кубани, пострадавших от паводков.