Военнослужащие ЮВО выполнили задачи в зоне паводка на Кубани

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Группа военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) выполнила задачи по уборке мусора и нанесенного ила в зоне паводка в Краснодарском крае, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
"Группировка военнослужащих ЮВО выполнила в полном объеме поставленные задачи, убыла в пункты постоянной дислокации", — рассказал Астафьев.
За сутки военнослужащие убрали 60 тонн мусора, привели в порядок более шести домовладений в районах Краснодарского края. Отмечается, что за время проведения работ они убрали более 600 тонн мусора, распилили и вывезли около 140 кубометров поваленных деревьев, привели в порядок около 190 домовладений в Апшеронском и Туапсинском районах Кубани, пострадавших от паводков.