Москвичка присвоила 3,5 миллиона рублей от продажи речных туров

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Генеральный директор туристического агентства в Москве присвоила 3,5 миллиона рублей от продажи речных туров на теплоходах, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно данным, следствие завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы Москвы по статье "Мошенничество".

"По версии следствия, учредитель и одновременно генеральный директор туристического агентства, специализирующегося на продаже речных туров на теплоходах, обманным путем завладела деньгами клиентов на сумму около 3,5 миллиона рублей. Потерпевшими признаны 40 человек, большинство из которых люди пожилого возраста", — рассказала Волк журналистам.

Следствие установило, что агентство позиционировало себя как посредник между потенциальными клиентами и туроператором по подбору круизов и бронированию путевок. Однако женщина присвоила деньги клиентов и распоряжалась ими по своему усмотрению.

По данным Волк, обвиняемая признала вину и вернула деньги обманутым клиентам.