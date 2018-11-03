В Самарской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

САМАРА, 3 ноя — РИА Новости. Трое детей погибли во время пожара в частном доме в Самарской области, следователи начали проверку, сообщает в субботу СУСК по региону.
"После тушения пожара обнаружены тела троих малолетних детей в возрасте от 2,5 до 8 лет без признаков жизни. По данному факту… начата доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа и руководство следственного управления, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.