В Самарской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

САМАРА, 3 ноя — РИА Новости. Трое детей погибли во время пожара в частном доме в Самарской области, следователи начали проверку, сообщает в субботу СУСК по региону.

По данным ГУМЧС по Самарской области, сообщение о возгорании в селе Старый Буян Красноярского района Самарской области поступило 3 ноября в 3.50 (2.50 мск), горел частный дом на площади 70 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 4.36 (3.36 мск), причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

"После тушения пожара обнаружены тела троих малолетних детей в возрасте от 2,5 до 8 лет без признаков жизни. По данному факту… начата доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа и руководство следственного управления, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.