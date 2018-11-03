Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 ноя — РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту до 3 километров, сообщила в субботу пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"В субботу в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до 3 километров", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана на расстояние до 3 километров. В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для населения нет.

Пока рекордный выброс зарегистрирован 31 августа этого года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.