"Шел к мести два года": кто заказал убийство семьи бизнесмена Зейналова

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Жестокое убийство семьи петербургского бизнесмена Дмитрия Зейналова, совершенное 13 лет назад, шокировало всю страну. Жертвами стали сам Дмитрий, его беременная супруга и два несовершеннолетних ребенка. На поиски убийц бросили лучших следователей и сотрудников уголовного розыска, но подозреваемых удалось установить лишь в октябре этого года. О мотивах расправы и о том, как выходили на заказчика, — в материале РИА Новости.

Четыре трупа

В середине августа 2005-го финансовый директор крупной санкт-петербургской фирмы "Троицкий дом-2" Дмитрий Зейналов вместе с семьей отправился на дачу, чтобы отпраздновать профессиональный праздник — День строителя. Накануне он предупредил подчиненных, чтобы утром в понедельник не опаздывали на работу, так как предстоит важное совещание. Однако после выходных в офисе так и не появился. На телефонные звонки не отвечали ни он, ни его жена.

Вечером обеспокоенные коллеги отправились к нему на дачу, а уже через час там работала усиленная следственно-оперативная группа. "В доме обнаружили четыре трупа: 38-летнего Дмитрия, его беременной супруги Татьяны, 11-летнего сына Алеши и 15-летней дочери Саши, — рассказывает РИА Новости следователь по особо важным делам первого следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, капитан юстиции Константин Зеленый. — Девочка стала первой жертвой — ее киллер зарубил топором в бане. Потом он прошел в дом и застрелил остальных членов семьи, при этом на теле мальчика также насчитали несколько рубленных ран".

По почерку было видно, что работали профессионалы, — криминалисты не обнаружили на месте преступления существенных улик. Зато на чердаке соседнего дома нашли так называемую лежку киллера, который несколько часов выслеживал будущих жертв.

Оперативники выдвинули две основные версии случившегося: разбой и конфликт в сфере бизнеса. Первая считалась приоритетной, так как в доме царил беспорядок. Однако при более тщательном осмотре стало понятно, что разбойное нападение было лишь имитацией. Поэтому следователи сосредоточились на отработке коммерческих связей Зейналова.

© Фото : предоставлено СУ СКР по Санкт-Петербургу Дом, где произошло убийство © Фото : предоставлено СУ СКР по Санкт-Петербургу Дом, где произошло убийство

Выяснилось, что два года назад у коммерсанта возник серьезный конфликт с компаньоном Александром Тютиным. Яблоком раздора стал тендер на реставрацию Ботанического сада, который выиграла их компания. Партнеры по бизнесу не смогли договориться при распределении денег, а затем и вовсе "разбежались".

"Тютина вызвали на допрос, где он пояснил, что уже давно не общается с Зейналовым, а к убийству тем более не имеет никакого отношения, — продолжает следователь. — Поскольку никаких улик и зацепок против него не было, подозреваемого отпустили".

Проверка других связей бизнесмена результатов также не принесла, и дело забуксовало. На целых 13 лет. За это время следствие то приостанавливали, то возобновляли, но всякий раз безуспешно. Задержали подозреваемых лишь в этом году: один из них сам привлек внимание оперативников.

В поисках киллера

Летом этого года в полицию обратился человек, признавшийся, что знакомый предложил ему поработать киллером. Заказчиком оказался уже известный оперативникам отдела по раскрытию заказных убийств 58-летний Александр Тютин.

По версии следствия, чужими руками он планировал избавиться от племянницы бывшей супруги, с которой не мог поделить наследство. Полицейские решили "помочь" коммерсанту и отправили к нему сотрудника под прикрытием. Переговоры затянулись на месяц. Тютин хотел воочию видеть, как убийца расправляется с девушкой. Лишь после долгих уговоров он отказался от этой идеи, но потребовал, чтобы ему предъявили труп. Оперативники понимали, что бизнесмен мог контролировать перемещения "киллера", поэтому тот по настоящему выслеживал "жертву". Сцена с похищением также выглядела вполне реальной, и вскоре наемник отчитался о проделанной работе: продемонстрировал заказчику тело погибшей, лежащее в машине.

Этого Тютину показалось недостаточным: решив лично убедиться в том, что девушка мертва, он попытался прощупать пульс. Полицейский тоже не растерялся, он быстро захлопнул дверь автомобиля и потребовал деньги. При передаче 600 тысяч рублей заказчика задержали.

"Холодное блюдо"

Тютин сразу сознался в подготовке убийства и пошел на сотрудничество со следствием. Однако одним признанием оперативники не ограничились и напомнили ему о Зейналове. "В ходе слаженной совместной следственно-оперативной работы Тютин сознался в организации убийства бывшего компаньона, — говорит капитан Зеленый. — Причем мотивом жестокой расправы стали не деньги, а месть".

Ровно два года Тютин вынашивал эту идею и искал киллера. В итоге пойти на "мокрое" дело согласился его подчиненный — 27-летний Александр Зотов, участник первой Чеченской кампании. Он остро нуждался в деньгах и без колебаний принял предложение. По версии следствия, за убийство семьи он получил десять тысяч долларов и сразу уехал в Ставрополь. Там его и задержали. Интересно, что за прошедшие с момента преступления 13 лет он уже успел отсидеть срок. Тоже за убийство.

"Тютин пытался хитрить и заявил, что хотел убить лишь главу семейства. Однако в результате тактически грамотно проведенных следственных действий Тютина и Зотова столкнули лбами на очной ставке, в ходе которой они "загрузили" друг друга по полной программе. После чего бизнесмен сознался, что желал смерти всей семьи, — рассказывает следователь. — Возможно, дело в его характере. По натуре Тютин — человек прижимистый и злопамятный".

© Фото : СУ СКР по Санкт-Петербургу Александр Зотов на следственном эксперименте © Фото : СУ СКР по Санкт-Петербургу Александр Зотов на следственном эксперименте

По словам оперативников, на допросах оба задержанных не выразили ни малейшего раскаяния. Разве что для протокола, в надежде смягчить вину. Сейчас расследование громкого дела, возбужденного по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Организация приготовления к убийству по найму", только набирает обороты. В случае обвинительного приговора предполагаемых заказчика и исполнителя, скорее всего, ждет пожизненное лишение свободы.