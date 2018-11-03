ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

"Шел к мести два года": кто заказал убийство семьи бизнесмена Зейналова

06144
© Фото : СУ СКР по Санкт-ПетербургуАлександр ТютинАлександр Тютин
© Фото : СУ СКР по Санкт-Петербургу

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Жестокое убийство семьи петербургского бизнесмена Дмитрия Зейналова, совершенное 13 лет назад, шокировало всю страну. Жертвами стали сам Дмитрий, его беременная супруга и два несовершеннолетних ребенка. На поиски убийц бросили лучших следователей и сотрудников уголовного розыска, но подозреваемых удалось установить лишь в октябре этого года. О мотивах расправы и о том, как выходили на заказчика, — в материале РИА Новости.

Четыре трупа

В середине августа 2005-го финансовый директор крупной санкт-петербургской фирмы "Троицкий дом-2" Дмитрий Зейналов вместе с семьей отправился на дачу, чтобы отпраздновать профессиональный праздник — День строителя. Накануне он предупредил подчиненных, чтобы утром в понедельник не опаздывали на работу, так как предстоит важное совещание. Однако после выходных в офисе так и не появился. На телефонные звонки не отвечали ни он, ни его жена.

Виталий Мишин
© Фото : предоставленно родственниками погибшего
Тобольская мясорубка: кто ответит за жестокое убийство 24-летнего сибиряка
Вечером обеспокоенные коллеги отправились к нему на дачу, а уже через час там работала усиленная следственно-оперативная группа. "В доме обнаружили четыре трупа: 38-летнего Дмитрия, его беременной супруги Татьяны, 11-летнего сына Алеши и 15-летней дочери Саши, — рассказывает РИА Новости следователь по особо важным делам первого следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, капитан юстиции Константин Зеленый. — Девочка стала первой жертвой — ее киллер зарубил топором в бане. Потом он прошел в дом и застрелил остальных членов семьи, при этом на теле мальчика также насчитали несколько рубленных ран".

По почерку было видно, что работали профессионалы, — криминалисты не обнаружили на месте преступления существенных улик. Зато на чердаке соседнего дома нашли так называемую лежку киллера, который несколько часов выслеживал будущих жертв.

Оперативники выдвинули две основные версии случившегося: разбой и конфликт в сфере бизнеса. Первая считалась приоритетной, так как в доме царил беспорядок. Однако при более тщательном осмотре стало понятно, что разбойное нападение было лишь имитацией. Поэтому следователи сосредоточились на отработке коммерческих связей Зейналова.

© Фото : предоставлено СУ СКР по Санкт-ПетербургуДом, где произошло убийство
© Фото : предоставлено СУ СКР по Санкт-Петербургу
Дом, где произошло убийство

Выяснилось, что два года назад у коммерсанта возник серьезный конфликт с компаньоном Александром Тютиным. Яблоком раздора стал тендер на реставрацию Ботанического сада, который выиграла их компания. Партнеры по бизнесу не смогли договориться при распределении денег, а затем и вовсе "разбежались".

"Тютина вызвали на допрос, где он пояснил, что уже давно не общается с Зейналовым, а к убийству тем более не имеет никакого отношения, — продолжает следователь. — Поскольку никаких улик и зацепок против него не было, подозреваемого отпустили".

Проверка других связей бизнесмена результатов также не принесла, и дело забуксовало. На целых 13 лет. За это время следствие то приостанавливали, то возобновляли, но всякий раз безуспешно. Задержали подозреваемых лишь в этом году: один из них сам привлек внимание оперативников.

В поисках киллера

Осмотр оружия на месте убийства 5 человек в Якутии
© СК РФ
"Странный был человек": из-за чего житель Якутии мог убить пятерых соседей
Летом этого года в полицию обратился человек, признавшийся, что знакомый предложил ему поработать киллером. Заказчиком оказался уже известный оперативникам отдела по раскрытию заказных убийств 58-летний Александр Тютин.

По версии следствия, чужими руками он планировал избавиться от племянницы бывшей супруги, с которой не мог поделить наследство. Полицейские решили "помочь" коммерсанту и отправили к нему сотрудника под прикрытием. Переговоры затянулись на месяц. Тютин хотел воочию видеть, как убийца расправляется с девушкой. Лишь после долгих уговоров он отказался от этой идеи, но потребовал, чтобы ему предъявили труп. Оперативники понимали, что бизнесмен мог контролировать перемещения "киллера", поэтому тот по настоящему выслеживал "жертву". Сцена с похищением также выглядела вполне реальной, и вскоре наемник отчитался о проделанной работе: продемонстрировал заказчику тело погибшей, лежащее в машине.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Оперативник, изображающий киллера, «похищает» девушку

Этого Тютину показалось недостаточным: решив лично убедиться в том, что девушка мертва, он попытался прощупать пульс. Полицейский тоже не растерялся, он быстро захлопнул дверь автомобиля и потребовал деньги. При передаче 600 тысяч рублей заказчика задержали.

"Холодное блюдо"

Тютин сразу сознался в подготовке убийства и пошел на сотрудничество со следствием. Однако одним признанием оперативники не ограничились и напомнили ему о Зейналове. "В ходе слаженной совместной следственно-оперативной работы Тютин сознался в организации убийства бывшего компаньона, — говорит капитан Зеленый. — Причем мотивом жестокой расправы стали не деньги, а месть".

Татьяна Троиицкая
© Фото : предоставлено Игорем Васильевым
Найти любой ценой: как МУР раскрыл убийство подруги Галины Брежневой
Ровно два года Тютин вынашивал эту идею и искал киллера. В итоге пойти на "мокрое" дело согласился его подчиненный — 27-летний Александр Зотов, участник первой Чеченской кампании. Он остро нуждался в деньгах и без колебаний принял предложение. По версии следствия, за убийство семьи он получил десять тысяч долларов и сразу уехал в Ставрополь. Там его и задержали. Интересно, что за прошедшие с момента преступления 13 лет он уже успел отсидеть срок. Тоже за убийство.

"Тютин пытался хитрить и заявил, что хотел убить лишь главу семейства. Однако в результате тактически грамотно проведенных следственных действий Тютина и Зотова столкнули лбами на очной ставке, в ходе которой они "загрузили" друг друга по полной программе. После чего бизнесмен сознался, что желал смерти всей семьи, — рассказывает следователь. — Возможно, дело в его характере. По натуре Тютин — человек прижимистый и злопамятный".

© Фото : СУ СКР по Санкт-ПетербургуАлександр Зотов на следственном эксперименте
© Фото : СУ СКР по Санкт-Петербургу
Александр Зотов на следственном эксперименте

По словам оперативников, на допросах оба задержанных не выразили ни малейшего раскаяния. Разве что для протокола, в надежде смягчить вину. Сейчас расследование громкого дела, возбужденного по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Организация приготовления к убийству по найму", только набирает обороты. В случае обвинительного приговора предполагаемых заказчика и исполнителя, скорее всего, ждет пожизненное лишение свободы.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена