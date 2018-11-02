Жителям Кубани, чьи дома признаны аварийными, предоставят временное жилье

СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил предоставить временное жилье людям, чьи дома признаны аварийными в результате наводнения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сильные дожди в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи на прошлой неделе вызвали наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. По данным МЧС, в 29 населенных пунктах были подтоплены 2365 жилых домов, погибли шесть человек, судьба еще двоих неизвестна. В четверг сообщалось о почти 600 пострадавших, 560 из них получили медицинскую помощь амбулаторно.

По данным администрации региона, благодаря совместным усилиям всего края восстановительные работы в Апшеронском районе идут максимально быстро, для ликвидации последствий стихии были привлечены 2,8 тысячи человек, в том числе мобильные группы из 24 муниципалитетов Кубани.

"Жителям, полностью утратившим единственное жилье, необходимо предоставить временное. При необходимости жилье будет предоставлено до окончания ремонта и тем, чьи дома частично пострадали. Эту работу будет курировать вице-губернатор Василий Швец", — сообщает администрация региона со ссылкой на главу края.

Отмечается, что для обследования пострадавших домовладений на территории было создано 97 мобильных групп.

"Специалистами БТИ выявлено 130 домов, имеющих признаки аварийности, из которых сегодня 33 признаны непригодными для проживания. Работа межведомственной комиссии будет завершена до середины ноября", — говорится в сообщении.