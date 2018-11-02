Пилот разбившегося под Волгоградом дельтаплана получил минимальные травмы

ВОЛГОГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Пилот мотодельтаплан, который потерпел крушение под Волгоградом, получил минимальные травмы, сообщили РИА Новости в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

Ранее сообщалось, что на аэродроме Воропоново под Волгоградом разбился мотодельтаплан.

"Сотрудник Росавиации в 11 часов проводил испытательные работы по получению сертификата летной годности, и при заходе на посадку он дернул рычаг управления как-то и врезался в землю. Так как это произошло практически при посадке, он получил минимальные повреждения, с небольшими травмами его отвезли в больницу", — сообщили в ведомстве.