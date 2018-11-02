В Сургуте три человека пострадали в ДТП с участием пяти машин

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 ноя — РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали в аварии с участием пяти машин в Сургуте, сообщил РИА Новости в пятницу источник в экстренных службах города.

"На Югорском тракте столкнулись два автомобиля. После этого, пытаясь объехать место аварии, в ДТП попали еще три машины. Пострадали, по предварительным данным, три человека", — сказал источник.

Он уточнил, что среди пострадавших — водители, которые покинули свои автомобили, чтобы выставить аварийные знаки и зафиксировать на фотокамеры последствия ДТП.