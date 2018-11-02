Губернатор Кубани предложил главе Апшеронского района уйти в отставку

СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рекомендовал главе Апшеронского района Роману Герману уйти в отставку из-за недостаточно слаженной работы в первые дни наводнения в регионе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сильные дожди в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи на прошлой неделе вызвали наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. По данным МЧС, в 29 населенных пунктах были подтоплены 2365 жилых домов, погибли шесть человек, судьба еще двоих неизвестна. В четверг сообщалось почти о 600 пострадавших, 560 из них получили медицинскую помощь амбулаторно.

Как сообщает администрация региона, Апшеронский район постепенно возвращается к привычной жизни, однако в первые часы и дни ЧС работа не была организована должным образом, особенно это касается отдаленных населенных пунктов.

"Не везде люди получили оповещение о резком ухудшении погодных условий, слабо велись аварийно-восстановительные работы, людям приходилось подолгу ждать прихода оценочных комиссий, следовательно, затягивались и выплаты. Ситуация изменилась только после того, как в район были стянуты силы и средства не только МЧС, казаков, но и волонтеров из других муниципалитетов – Кущевского, Крымского районов, Горячего Ключа, Армавира, а также Ростовской области и Адыгеи", — сообщает пресс-служба.

По информации краевых властей, о предложении подать в отставку руководитель региона сообщил главе района в пятницу во время заседания оперативного штаба по ходу аварийно-восстановительных работ в муниципалитете.

"Такая работа недопустима. Хозяин или есть, или его нет. Ситуация доказала, что в районе нет хозяина, люди не ощутили помощи главы района. Я предлагаю вам подать в отставку. Власть в районе должна появиться. Я приму максимальные усилия для того, чтобы вернуть доверие жителей к местной власти", — цитирует администрация главу региона.