В Самаре в многоквартирном доме произошел пожар

САМАРА, 2 ноя — РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в Самаре, спасатели эвакуировали 30 человек, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 19.19 (18.19 мск), горит двухэтажный жилой дом на пересечении улиц Венцека и Фрунзе в Самаре, площадь возгорания составляет около 120 квадратных метров.

"Спасатели эвакуировали 30 человек, в том числе троих детей, пострадавших нет. Жители дома разместились у родственников", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эвакуированные жильцы дома разместились у родственников, в настоящее время тушение пожара продолжается.