Жителю Пензенской области дали 12,5 лет колонии за насилие над ребенком

САРАТОВ, 2 ноя — РИА Новости. Суд в Пензенской области приговорил местного жителя к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в сексуальном насилии над 12-летним мальчиком, сообщило областное управление СК РФ.

Следствие и суд установили, что в июне 22-летний подсудимый встретил на улице знакомого 12-летнего мальчика, отвел его в безлюдное место, где, предложив ему поиграть, завязал глаза футболкой, после чего, применяя силу, совершил в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с одним годом ограничения свободы", — говорится в сообщении.

Суд признал подсудимого виновным по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.