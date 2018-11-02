В Челябинской области подросток подозревается в убийстве пенсионерки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Сотрудники следственных органов Челябинской области возбудили уголовное дело по факту убийства подростком пожилой женщины, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Ранее в местном издании Ura.ru появилась информация, что 13-летний ученик седьмого класса был задержан по подозрению в убийстве 78-летней женщины-инвалида. По данным СМИ, на теле пенсионерки было обнаружено более 60 ножевых ранений, перелом челюсти, а также у погибшей была отрезана грудь.

"В вечернее время 29 октября 2018 года в квартире одного из домов поселка Чесма было обнаружено тело 78-летней местной жительницы с многочисленными ножевыми ранениями. Следственными органами… по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство)" – говорится в сообщении.

Как заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина, аппарат омбудсмена подключился к проверке и собирает данные о происшествии.

"Во всех уполномоченных органах, которые относятся к системе профилактики, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних, мы будем собирать информацию. С точки зрения наших полномочий мы все посмотрим", – сказала Буторина.