В Тюменской области возбудили дело о смерти девушки в больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти девушки в больнице города Заводоуковск Тюменской области, в которой могут быть виновны медики, сообщает в пятницу СУСК по региону.

"По сообщению СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.

Установлено, что с 31 августа 2018 года по 21 сентября года девушка проходила лечение в больнице города Заводоуковск в связи с заболеванием "абсцедирующий фурункул грудной клетки слева". По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей неустановленными медицинскими работниками данной больницы у девушки появилось осложнение в виде заболевания септицимия. В тяжелом состоянии она была госпитализирована в больницу №1 Тюмени, где, несмотря на усилия врачей, 24 сентября скончалась.

В настоящее время по делу допрошены признанная в качестве потерпевшей сестра умершей, а также медицинские работники, оказывавшие помощь девушке. Истребована и изучается вся медицинская документация по поводу проведенного лечения, а также должностные инструкции сотрудников, уточняет СУСК.