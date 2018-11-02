В Орле проверяют данные о забастовке врачей в детской больнице

ВОРОНЕЖ, 2 ноя — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о забастовке недовольных зарплатой врачей-анестезиологов крупнейшей детской больницы Орловской области, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

Информация о забастовке анестезиологов научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи детям им. З.И. Круглой появилась 1 ноября в издании "Комсомольская правда — Орел". Ссылаясь на собственные источники, издание сообщало, что из-за бастующих анестезиологов маленьким пациентам не делали операций, в том числе — запланированных несколько месяцев назад.

"По сообщениям ряда региональных средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту ненадлежащего оказания медицинских услуг в БУЗ Орловской области "НКМЦ им. З.И. Круглой", — информирует следствие.

Как отмечает следствие, в сообщениях СМИ "усматривается, что родители несовершеннолетних пациентов жалуются на несоблюдение графика плановых операций, указывая в качестве причины трудовой конфликт в медицинском учреждении с участием врачей-анестезиологов, которые недовольны оплатой своего труда.

По данным администрации НКМЦ им. З.И. Круглой, 2 ноября операции проводятся в плановом порядке.

"По факту не обеспечения анестезиологическими пособиями части плановых операций 1 ноября 2018 года проводится служебная проверка в отношении должностного лица, допустившего нарушение должностных обязанностей", — сообщает научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи детям им. З.И. Круглой.