ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Сотрудники УФСИН по Ярославской области передали материалы ведомственной проверки сообщений об избиениях в колонии №3 Углича в следственные органы для оценки действий сотрудников управления, также УФСИН просит следователей проверить заявления осужденных на предмет содержания в них лжи и клеветы, сообщается на сайте регионального управления ведомства в пятницу.

В четверг фонд "Общественный вердикт" сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что в колонии №3 Углича избиты четверо осужденных, а избиения происходили в 2016-2018 годах. Юристы фонда заявили, что в ближайшее время обратятся в следственные органы для проверки информации и оснований для возбуждения уголовных дел. СУСК РФ по региону и областная прокуратура назначили проверку сообщений СМИ. Также свою проверку провело УФСИН по региону.

"Сообщаем, что по факту обращений осужденных УФСИН России по Ярославской области принято решение о передаче всех материалов в органы следствия для проведения проверки сообщений следственным путем в целях принятия процессуального решения о наличии либо отсутствии состава преступления, в том числе и в действиях осужденных (о привлечении к ответственности за предоставление заведомо ложных сведений или клевету)", — говорится в сообщении.

Ярославская область уже не в первый раз оказывается в центре скандала с избиением осужденных. В июле "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением осужденного Евгения Макарова в ярославской колонии №1. По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По данным фонда, "героями" видео стали 18 сотрудников колонии. Четырнадцати из них предъявлены обвинения, они заключены под стражу.

В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1 Ярославской области. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Видео так же, как и запись с избиением Макарова, распространил фонд "Общественный вердикт". Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8.

Макаров не присутствовал при избиении осужденных в ноябре 2016 года, но оба уголовных дела объединены в одно производство, и он является одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии — Тарновский и Гукосян.