Жителя Ямала будут судить за убийство 11-летней давности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 ноя — РИА Новости. Уроженца Алтайского края будут судить в Ямало-Ненецком автономном округе за убийство знакомой утюгом, после которого он скрывался на свалках, дачах и гаражах более 11 лет, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.

Ведомство уточняет, что убийство произошло в декабре 2006 года в ямальском городе Тарко-Сале. В квартире местной жительницы случился конфликт между ней и ее знакомым, во время которого мужчина нанес женщине удары утюгом по голове, из-за чего она скончалась на месте.

"В ходе расследования преступления, совершенного в условиях неочевидности, следователи установили личность лица, причастного к убийству женщины, но расследование уголовного дела было приостановлено за розыском подозреваемого, который является уроженцем города Бийск Алтайского края", — рассказали в СК.

По информации следователей, трудности при поисках мужчины возникли из-за того, что он сразу же после преступления уничтожил все свои документы и прервал связь с родственниками и знакомыми, а также долгое время скрывался на свалках, в гаражах и заброшенных дачах в различных городах. Задержать его удалось летом 2018 года.

"Следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавили в ведомстве.