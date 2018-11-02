В Пензенской области замминистра транспорта отправили под домашний арест

САРАТОВ, 2 ноя — РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы в пятницу отправил под домашний арест до 30 декабря заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики области Алексея Антипова, которому предъявлено обвинение в получении взятки за покровительство частному перевозчику, сообщила пресс-служба суда.

Ранее СУ СК по региону сообщило, что Антипова вместе с частным перевозчиком задержали 31 октября при передаче очередной взятки в 100 тысяч рублей. По версии следствия, чиновник с октября 2017 года в течение года получал от бизнесмена ежемесячно взятки на общую сумму 340 тысяч рублей. Следователи установили, что за эту "плату" Антипов обеспечивал бизнесмену незаконное заключение договоров на пассажирские перевозки и помогал ему избегать проверок.

"Проверив представленные материалы, заслушав мнения участников судебного разбирательства, в том числе следователя и прокурора, поддержавших ходатайство, самого обвиняемого и его защитника, не возражавших против удовлетворения ходатайства, судья принял решение об избрании в отношении Антипова меры пресечения в виде домашнего ареста на срок по 30 декабря 2018 года включительно", — говорится в сообщении.

Суд установил чиновнику запреты на общение с участниками уголовного дела, на отправление и получение почтово-телеграфной корреспонденции, а также использование средств связи и интернета.

В пресс-службе отметили, что Антипову предъявлено обвинение по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки в крупном размере". Ему грозит до 12 лет лишения свободы.