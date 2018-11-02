На Ямале спасатели сняли трех рыбаков с отколовшейся льдины

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 ноя — РИА Новости. Спасатели сняли трех рыбаков с отколовшейся льдины в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональное управление МЧС.

Ранее в пятницу ведомство сообщало, что в Ямальском районе ЯНАО откололась льдина с рыбаками. Она отплыла на 500 метров от берега реки Нояха в 14 километрах южнее от села Новый Порт. На помощь местным жителям отправился вертолет со специалистами учреждения "Ямалспас".

"На данный момент рыбаки — на борту вертолета, который следует в село Новый Порт", — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что мужчины не нуждаются в медицинской помощи.